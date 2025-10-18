Partita per Gaza: anche il vescovo in campo

Ex calciatori, campioni di pugilato, motociclisti ma anche il vescovo di Rimini e il sindaco di Bellaria Igea Marina, scendono in campo per beneficenza. L’evento in programma lunedì prossimo allo stadio Nanni, dalle 16.45 in avanti, si chiama ‘Un calcio... alla violenza. Uniti per la pace a Gaza’ ed è promosso da Anspi Circolo oratorio Sacro Cuore di Bellaria Igea Marina, con il patrocinio del comune e il sostegno di tantissimi sponsor. A giocare saranno ex calciatori come Luca Ceccarelli, Nicola Campedelli, Mattia Graffiedi, Simone Confalone, Beppe De Feudis, Yury Tamburini, Massimo Agostini, Stefano Morrone, Pino Lorenzo, Adrian Ricchiuti, Maurizio Neri, Giovanni Ceccarelli, i motociclisti Raffaele Fusco e Luca Vitali, il campione di pugilato Matteo Signani e il vincitore di Masterchef, Francesco Aquila. Non mancherà poi Filippo Giorgetti in veste di arbitro, quasi tutto il consiglio e il vescovo Nicolò Anselmi.

Tutti uniti per raccogliere fondi e sostenere Medici senza Frontiere, che opera sul campo per aiutare la popolazione civile palestinese. L’obiettivo è coinvolgere tutte le generazioni. Tra i partecipanti, infatti, anche volti noti del mondo Youtube, star del web e creator, amati da gen Z e Alpha. "Abbiamo già organizzato altri eventi sportivi _ dice uno degli organizzatori, Mauro Casadei _ e vista la situazione internazionale, volevamo fare qualcosa di concreto, per sostenere la pace. Raccoglieremo fondi con l’ingresso, a offerta libera, e la vendita di magliette". Sul campo, si sfideranno la squadra composta da amministratori, dipendenti comunali, amici e appassionati, e dall’altra una rappresentanza di ‘vecchie glorie’ romagnole. Fischietto d’eccezione, il primo cittadino Giorgetti: "Saremo tutti uniti per dare un senso a questa giornata importante. La speranza è quella di vedere tante famiglie, per trascorre del tempo tutti insieme divertendoci ma anche facendo qualcosa di buono". Non mancheranno le sorprese. La presentazione degli ospiti è fissata per le 16.45, calcio di inizio alle 17.15.

