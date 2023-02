Partite le iscrizioni agli asili nido

Partite le iscrizioni per l’anno 20232024 ai nidi ‘Il Gelso’ e ‘Il piccolo Gelso’ di via Luzzati a Bellaria. Fino al 31 marzo, per i bimbi nati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, è possibile presentare domanda solo online attraverso il portale Spid. La prima graduatoria provvisoria sarà pubblicata dal 4 aprile prossimo, con un margine di segnalazione errori o variazioni, di 10 giorni. Seguendo l’iter, la graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 16 maggio. Ogni famiglia riceverà una mail con il punteggio definitivo e la data dell’inserimento. I genitori potranno visitare il Gelso e il Piccolo Gelso il 7, il 21 e il 22 marzo.