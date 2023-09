Partiti gli ’italiani’ di beach volley: 4.000 presenze

Partenza in grande stile tra schiacciate e volèe per il Campionato italiano di beach volley, al Polo Est Village fino al 10 settembre. Gli organizzatori stimano in oltre duemila le presenze turistiche di soli atleti, più altrettante

tra famiglie e accompagnatori,

a fine stagione. Per nove giorni Bellaria Igea Marina è di fatto capitale di volley a livello nazionale. Con "una

grande manifestazione sportiva, che consolida il brand e la centralità della città sul fronte del beach volley", il commento del sindaco Filippo Giorgetti.