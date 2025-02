Partiti gli scavi per il nuovo nido

Il cantiere del nuovo asilo nido di Coriano è partito. Ieri mattina il sindaco Gianluca Ugolini gli assessori Anna Pecci, Roberto Bianchi e Paolo Ottogalli hanno effettuato un sopralluogo in via Fleming. Le ruspe stanno procedendo con le opere di sbancamento. Tra una settimana inizieranno i lavori di realizzazione di 96 pali di fondazione, del diametro di 60 centimetri per una profondità tra i 10 e i 15 metri. A seguire ci sarà la realizzazione, entro febbraio e meteo permettendo, della platea. Poi partirà la fase di elevazione del fabbricato.

Entro il mese quindi si concluderanno le fondazioni, come da cronoprogramma, rispettando le scadenze poste dai fondi Pnrr che fissano a giugno 2026 la fine dei lavori.