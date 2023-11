Partiti i lavori al ’Mongolfiera’. L’asilo nido pronto a settembre

Aperto il cantiere per la riqualificazione dell’asilo nido ’Mongolfiera’ di Santarcangelo. L’intervento, che dovrebbe concludersi entro l’estate 2024, è stato finanziato grazie ai fondi del Pnrr: ammonta a 1.165.450 euro l’importo assegnato al Comune. Tra i lavori previsti per l’immobile, risalente al 1979, ci sono l’ampliamento di una delle aule, l’efficientamento energetico, e ancora il miglioramento sismico e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ma il cantiere riguarderà anche gli esterni, con la riqualificazione di marciapiedi e camminamenti con l’abbattimento delle barriere architettoniche e quella del cavedio esistente – al momento inagibile – che diventerà un cortile interno finalmente utilizzabile dai bambini. Sarà risistemato poi anche il giardino.

Restando agli interventi di edilizia scolastica, alla scuola media ’Saffi’ si sono conclusi i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della palazzina A. Continuano le opere di messa in sicurezza della palazzina B, dove i lavori stanno proseguendo a stralci per non causare troppi disagi agli alunni. L’intervento finirà in estate. Per i lavori alla ’Saffi’ la spesa totale è di 2,4 milioni di euro, di cui un milione finanziato da fondi del Pnrr.

a.g.c.