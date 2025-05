Parto miracoloso in strada. Donna in travaglio tra i passanti, bimbo nasce tra le braccia del papà

Un miracolo in via Roma. Quello della vita di un neonato venuto alla luce all’improvviso nel bel mezzo della strada, in cui mamma e papà si trovavano con tanto di valigie diretti all’ospedale Infermi di Rimini dove la donna avrebbe poi dovuto partorire. Invece non c’è stato tempo. Il parto è avvenuto "in una manciata di minuti", ripercorre una testimone, mentre lungo via Roma proprio davanti al cinema Settebello le auto sfrecciavano intorno alle 8 di un sabato mattina come tanti.

Se lo ricorderanno a lungo invece i genitori del neonato venuto alla luce proprio sul marciapiede, dove la mamma – una peruviana di 32 anni – ha cominciato a sentire forti dolori al ventre mentre si trovava davanti alla fermata dell’autobus. Qui stando a quanto ricostruito da alcuni passanti, alla donna si sarebbero improvvisamente rotte le acque. Un uomo per primo assistendo alla scena ha quindi chiamato immediatamente il 118 richiedendo soccorso per la donna in travaglio. Pochi istanti e sul posto è sopraggiunta anche un’altra donna che era diretta al mercato poco distante. "Sono stati minuti lunghi un’eternità – ricorda –, ho chiamato prima anche io il numero unico per le emergenze 112 implorandoli di fare presto, perché vedevo la ragazza lamentarsi tantissimo seduta per terra".

Poi, questione di pochissimi istanti. Il padre del bambino si è "accucciato" vicino alla compagna e "all’improvviso ho visto il bambino tra le sue braccia". Un parto-lampo avvenuto in via Roma direttamente tra le braccia del padre, mentre di lì a poco sul posto è sopraggiunta a sirene spiegate anche l’ambulanza. I sanitari del 118 hanno quindi preso in carico la donna, a cui era ancora attaccato il cordone ombelicale del piccolo, le cui condizioni fortunatamente sono apparse subito buone. Nonostante infatti il luogo atipico in cui nascere e il trambusto connesso al fatto che il parto sia avvenuto nel bel mezzo di via Roma, il neonato non ha presentato alcun problema così come la mamma 32enne. Entrambi sono stati dunque caricati a bordo dell’ambulanza e trasferiti dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini, dove adesso la mamma e il neonato si trovano ricoverati per procedere normalmente nell’iter di assistenza per il nascituro e la sua mamma.

"È stata una scena davvero intensa – assicura ancora una dei testimoni che hanno assistito al parto in strada –. Sono felice che sia andato tutto bene, anche perché in quel momento a quell’ora non c’era davvero nessuno in strada e fortunatamente lo stesso papà è stato bravissimo a mantenere i nervi saldi anche quando la mamma urlava". Anche quando tra le proprie braccia ha accolto un piccolo maschietto.

Francesco Zuppiroli