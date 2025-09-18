Partono finalmente i lavori contro le frane

Una cura per la ferita di via Mondaini. La strada, una delle strade più trafficate di Villa Verucchio, dal 2023 è danneggiata da una frana che interessa il tratto a destra in salita dalla piazza, in prossimità di una curva. Uno smottamento in una brutta posizione, di cui si è discusso più volte in consiglio comunale per la pericolosità della strada. Il Comune ora è pronto per mettere in sicurezza via Mondaini e intervenire su altre situazioni di dissesto.

"A breve partiranno i lavori per il ripristino delle 5 frane che attualmente interessano il territorio di Verucchio, tra cui via Mondaini, via De Gasperi, via Cossure a Pieve Corena – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Luigi Dolci (foto) – Gli interventi sono stati tutti finanziati dal ministero della protezione civile, per un importo di 1,4 milioni di euro. E lo stesso ministero ha fornito anche il supporto tecnico per poterli gestire". Gli interventi sono previsti dal 2024: finalmente si passerà dai progetti ai cantieri.

Frane e non solo. A bilancio sono previsti altri 270mila euro di lavori. Il capitolo di spesa più significativo riguarda il piano asfalti che "è da attuare prima dell’inverno". Riguarderà alcune strade centrali di Villa Verucchio, come le vie Kennedy, Giovanni XXIII, san Patrignano, Matteotti e Meroni, per un importo totale di 120mila euro. Intanto va avanti la progettazione della veranda per il centro giovani alla stazione Rosa, in piazza Risorgimento (60mila euro): sarà pronto a fine mese. Il Comune inoltre ha stanziato 90mila euro per interventi di ripristino dei lampioni su tutto il territorio e il rifacimento di quadri elettrici della pubblica illuminazione.

m.c.