Partono gli espropri per l’aeroporto. Nuovi accessi e altri 160 parcheggi . L’ex hotel Coronado sarà demolito

Aspettando i nuovi voli, decollano gli espropri. Quelli necessari ad acquisire le aree su cui Airiminum realizzerà un altro parcheggio da 160 posti, i nuovi accessi all’aeroporto e gli altri interventi per migliorare la viabilità intorno al ’Fellini’. Un piano di investimenti da 25 milioni di euro, parte fondamentale del masterplan per lo sviluppo e la crescita dello scalo approvato da Enac (Ente nazionale di aviazione civile). Da settimane Airiminum – la società di gestione dell’aeroporto – attendeva l’ok di Enac per avviare le procedure di esproprio. Via libera arrivato in questi giorni: l’Ente nazionale di aviazione civile ha autorizzato il "piano di messa in sicurezza e accessibilità all’aeroporto di Rimini" e ha dichiarato "di pubblica utilità" i lavori previsti. Con l’atto (che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale) ora Airiminum potrà procedere agli espropri.

VENTIMILA METRI IN PIÙ Le aree interessate dagli espropri sono tutte intorno al ’Fellini’. Stiamo parlando in totale di oltre 20mila metri quadrati. La più grande (circa 8mila metri quadrati) è l’area dove sorge l’ex hotel Coronado. L’albergo è chiuso da anni ed è in condizioni fatiscenti. Poi ci sono diversi terreni nelle vicinanze, a mare della Statale 16. I proprietari avranno 60 giorni di tempo per fare ricorso al Tar. Qualcuno probabilmente si opporrà agli espropri, ma Enac ha già respinto in fase istruttoria osservazioni e richieste dei proprietari sancendo "la pubblica utilità delle opere".

PARCHEGGIO DI 16O POSTI E NUOVI ACCESSI Gran parte degli investimenti sarà utilizzata per migliorare l’accessibilità all’aeroporto e creare nuovi posti auto. È prevista la realizzazione di un’area di sosta con 160 nuovi parcheggi. Saranno riorganizzati gli accessi. Raddoppieranno gli ingressi dedicati ai passeggeri: ne sarà realizzato un altro in via Losanna, in aggiunta a quello sulla Statale 16. Ci sarà un terzo accesso dedicato per operatori e fornitori (vicino alla nuova rotonda sulla statale) e un quarto riservato a mezzi di soccorso. Verrà inoltre realizzata un’area dedicata ai mezzi di soccorso, con piazzola per gli elicotteri.

SVOLTA PER IL ’FELLINI’ Per Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum, "l’approvazione del nuovo piano di sicurezza e accessibilità è un atto di fondamentale importanza nel percorso di sviluppo e consolidamento dell’aeroporto. Ci permetterà di garantire i più elevati standard per la sicurezza degli utenti e di aumentare la qualità dei servizi ai passeggeri". Ma il piano appena approvato "rappresenta solo la prima fase di un programma più ampio di interventi infrastrutturali per il ’Felliniì’. Tra quelli previsti anche la nuova piattaforma intermodale che assumerà rilevanza strategica per il territorio, concepita per connettere in modo efficiente l’aeroporto alla città, agli altri comuni della costa e a San Marino". Airiminum ha promesso 95 milioni di investimenti da qui al 2033.