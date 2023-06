Partono i centri estivi Il saluto di Vaccarini ai piccoli partecipanti

L’assessore alle politiche educative Federico Vaccarini ieri ha visitato i centri estivi comunali di Cattolica confermando l’attenzione dell’amministrazione comunale per le giovani generazioni. Un particolare impegno è stato inoltre assunto nei confronti delle famiglie con minori che necessitano di sostegno educativo al fine di poter garantire un servizio di qualità sempre più inclusivo. "Le scelte che stiamo effettuando in ambito educativo – sottolinea l’assessore Vaccarini – segnano un cambio di passo notevole nel rispondere in maniera sempre più compiuta alle esigenze educative dei minori con disabilità. L’attenzione alle ore di sostegno educativo a bambini con bisogni educativi speciali e l’applicazione dell’approccio dell’educatore di plesso anche per il periodo estivo saranno un’importante risorsa per accompagnare i minori".