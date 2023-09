Partono i controlli sugli alberi a rischio

Alberi a rischio caduta, e pericolo per l’incolumità delle persone, pedoni, ciclisti e automobilisti. I crolli delle piante sono purtroppo un fatto sempre più frequente in diverse località della riviera (da Rimini a Riccione) e dell’entroterra, e anche Bellaria Igea Marina, specialmente in alcune zone del territorio, non è ovviamente immune dal fenomeno.

Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di mettere a segno alcuni interventi a scopo fondamentalmente preventivo. Infatti il comune segnala "il prossimo intervento su alcuni pini, una quindicina in tutto, presenti lungo le vie Caprera, Quarto e Bronte". Si tratta di alcune strade molte frequentate della zona del ’ghetto dei pirati’ (e dintorni) di Igea Marina.

Zone dove "si procederà alla messa in sicurezza delle strade – spiega l’amministrazione comuanale – con una verifica di stabilità e la sostituzione degli stessi, laddove necessario, con nuovi tigli in omogeneità rispetto alle altre essenze presenti nell’area". È lo stesso Comune di Bellaria Igea Marina ad ammettere che si tratta di "un’opera non più rinviabile, resasi necessaria alla luce delle numerose segnalazioni pervenute dai residenti e soprattutto dal progressivo aggravio dell’inclinazione naturale degli alberi, acuita anche da fenomeni meteo straordinari".

Che notoriamente si stanno ripetendo, nel territorio comunale come nel... resto del mondo, con frequenza a dir poco preoccupante (basti pensare, per restare a Bellaria Igea Marina, alle diverse piccole imbarcazioni affondate nell’ultimo anno nel portocanale dove imperversavano le cosiddette ’fiumane’). Fenomeni, aggiunge l’amministrazione, che sono stati "causa (tra le altre cose, ndr) di un crollo già avvenuto lo scorso maggio e di nuove criticità verificatesi a fine luglio, al punto da richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco".

Di lì sono immediatamente scatte diverse verifiche ’preliminari’ sullo stato di salute delle essenze arboree. E altre "ad opera di Anthea, avranno inizio i primi di ottobre. Come detto, a salvaguardia del bilancio arboreo cittadino, i pini eventualmente rimossi saranno integralmente sostituiti da nuove alberature entro un anno, in un periodo propizio per la messa a dimora". Una eventualità che viene data praticamente per certa. Non sembra il caso di correre rischi quando c’è in ballo l’incolumità delle persone, residenti o turisti che siano.