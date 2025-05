Partono i forum dei cittadini. Eletto il primo presidente: "Un momento storico per la città"

Più che un forum un piccolo esercito di cittadini, con oltre 700 iscritti. Le iscrizioni ai forum deliberativi continuano a crescere mentre nella serata di giovedì è stato eletto il primo presidente del forum deliberativi della città di Rimini, la nuova forma di partecipazione alla vita comunitaria individuata dal Comune di Rimini. Nella sala a Corpolò si è votato per il forum 11 Marecchiese, area che comprende il territorio da Spadarolo-Vergiano-San Paolo fino a Corpolò. In questa ampia zona è attivo da anni ormai un gruppo formato da centinaia di residenti, costituito inizialmente contro i furti. Una realtà cresciuta nel tempo che ha portato oltre un centinaio di presenti in sala giovedì, di cui 87 votanti e tanti altri curiosi di avvicinarsi alla nuova modalità di partecipazione. Oltre al presidente Marco Succi, sono stati eletti Giorgio Urbinati come vicepresidente e Milena Falcioni in veste di segretaria. "Una serata storica" la definisce la vicesindaca con delega alla partecipazione, Chiara Bellini. "E’ stato un momento che segna nel concreto l’inizio del nuovo percorso partecipativo voluto dall’amministrazione comunale. I Forum deliberativi non hanno solo eletto il loro primo presidente, ma hanno dimostrato il grande bisogno di partecipazione e l’attesa per questi strumenti da parte di cittadine e cittadini. Un momento, non lo nascondo, di grande impatto emotivo, il primo di un progetto che ha l’obbiettivo e l’ambizione di rendere sempre più incisiva la cittadinanza attiva, avvicinando l’istituzione ai territori". Buona la prima, ieri sera era previsto il bis nel quartiere 1, zona nord (mare), nella sala civica di Viserba in via Mazzini. Nelle prossime settimane si terranno le riunioni di insediamento dei primi 9 forum deliberativi di quartiere. Per tutti il programma sarà il medesimo: inizio alle 20,45 con la regolarizzazione delle iscrizioni tramite la firma del modello precompilato e la consegna della copia di un documento di identità; il saluto del sindaco e della vicesindaca un quarto d’ora più tardi, seguito dalla presentazione degli iscritti, dall’approvazione del disciplinare e dalla nomina di presidente, vicepresidente e segretario a cui farà seguito il dibattito con le proposte e gli argomenti da discutere. Una volta conclusi i primi nove forum si ripartirà con i rimanenti 3. Dodici in totale come i vecchi quartieri.

La registrazione per iscriversi ai forum deve avvenire on-line. I timori che la procedura possa allontanare i cittadini si stanno ridimensionando visti i risultati. Dopo la prima serata continua infatti a crescere il numero degli iscritti ai Forum deliberativi, sfruttando i format online, arrivati ormai superare la soglia dei 700. Il Registro dei Forum si trova sul sito del Comune, oppure si può partecipare di persona a una delle assemblee.

Andrea Oliva