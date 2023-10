Partono i lavori a Portoverde. Si completa il lungomare

Ripartono i lavori per completare il lungomare di Misano. Siamo alla fase finale per regalare alla località l’intero lungomare riqualificato tra verde, fontane, ciclabili e aree pedonali a ridosso della spiaggia. È partito in settimana il secondo stralcio dei lavori del progetto complessivo di riqualificazione del lungomare sud. Dopo l’inaugurazione avvenuta all’inizio di giugno del primo tratto di circa 700 metri compreso tra la via D’Azeglio e via Passeggiata dei Fiori, ora si procede con la seconda parte dei lavori nella zona di Portoverde. La parte pedonale sarà rifatta fino a giungere in piazza Colombo, andando a ridisegnare l’accesso a Portoverde. In questa parte dell’intervento verrà riqualificata anche l’area di sosta di via dei Gigli, con la realizzazione di un ‘parcheggio – giardino’, così lo definiscono in municipio. "Come avevamo annunciato al momento dell’inaugurazione del primo tratto – dice il sindaco Fabrizio Piccioni – i lavori sarebbero ripresi al termine della stagione estiva. Siamo pronti a rispettare le previsioni. Ci sono tutte le condizioni per terminare l’intervento in primavera, così da presentarci con un lungomare completamento rinnovato prima dell’arrivo della prossima estate".

L’importo complessivo del progetto, tra il primo tratto di 700 metri e questo secondo cantiere, ammonta a 2 milioni e 650mila euro. Di questi un milione e 750mila euro sono stati finanziati dalla Regione.