Partono i lavori al molo di levante

A metà marzo partiranno i lavori del prolungamento del molo di levante a Igea Marina. I materiali sono arrivati e il nuovo pennello di scogliere si ricongiungerà con la scogliera di fronte al Polo Est. Gli amministratori affermano che l’intervento porterà maggiore sicurezza per chi lavora al porto canale ma la minoranza resta scettica. Per un valore complessivo di 2.4milioni di euro (con un finanziamento regionale da 800mila euro), il progetto prevede circa 80 metri in più di scogliere. Al capo dell’opera l’ingegnere Alessandro Mancinelli, i lavori saranno invece eseguiti da Mentucci Aldo S.r.l. (nel contesto di un più ampio accordo quadro da quasi 5 milioni di euro). "Il prolungamento del molo di levante rappresenta un’opera attesa da tempo _ dicono dal Comune _ Mancinelli è una delle figure più autorevoli in materia di costruzioni marittime, responsabile scientifico di numerose ricerche sulla modellazione della costa adriatica. Entro l’autunno Bellaria Igea Marina avrà un porto ancora più sicuro".

Alessandro Berardi, consigliere di Cittadini per BIM, è però scettico e prende le difese di pescatori e miticoltori: "Mi auguro sia un’opera studiata a dovere. È certamente un valore aggiunto ma la preoccupazione è per la zona di sbarco, strategica per miticoltori e pescatori. Spero che non vengano ancora più confinati negli spazi. Già ne hanno pochi sul lato di Bellaria, vista l’ultima riqualificazione, per niente funzionale alle esigenze delle attività marinare. I nuovi metodi di sbarco hanno bisogno di spazio e non di un misero piazzale, tra bar e distributore della cooperativa marinara. Poi se ci mettono anche la ruota panoramica… il danno è fatto". Anche il consigliere Gabriele Bucci (lista civica) storce il naso: "Avevamo chiesto di valutare almeno un altro studio per gli impatti su spiaggia e erosioni di questo nuovo pennello di scogliera. Chiedevamo di intervenire sul porto già 6 anni fa. Se il centrodestra ci avesse dato retta, anticipando la progettazione, l’attuale intervento non solo avrebbe potuto vantare più analisi sugli impatti, ma anche predisporre il trasferimento del circolo nautico sul lato Igea, un progetto di darsena di livello e una soluzione al carico-scarico. Purtroppo questa giunta procede sempre per singoli pezzi, senza una progettualità complessiva e puntuale, su interventi complessi come quelli sul porto".

Rita Celli