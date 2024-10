Partono i lavori di asfaltatura: come cambia la viabilità

Ieri sono iniziati i lavori di asfaltatura che interesseranno diverse strade del comune di Bellaria Igea Marina, con conseguenti modifiche temporanee alla circolazione. Le principali strade coinvolte sono via Giovanni XXIII, via Giorgetti e via Properzio, nel tratto tra via De Bernardi e via Ravenna. Qui è stato istituito il divieto di transito e sosta per 24 ore su 24 su entrambi i lati, con rimozione forzata per i veicoli non autorizzati. In queste zone è stato attivato un senso unico alternato, gestito da semafori mobili o movieri. Anche la viabilità di via Uso, tra via Ravenna e via Enrico Fermi, sarà soggetta a modifiche: sarà istituito un senso unico di marcia in direzione monte-mare, con divieto di circolazione all’altezza di via Fermi, eccetto per i residenti.

Il vicesindaco Francesco Grassi ha spiegato che si sta procedendo per alzare il muro sul lato Bellaria del porto canale, già messo in sicurezza sul lato Igea, per prevenire allagamenti. "L’anno scorso è stato completato il tratto dal ponte alla scuola Ferrarin. Ora si lavorerà sul tratto tra via Ravenna e via Fermi. Successivamente, si procederà fino al porto, e infine si completerà il lato Igea", ha dichiarato Grassi. Questi lavori, promossi dall’autorità di bacino e dalla regione, ridurranno via Uso a una sola carreggiata con senso unico in direzione mare. In caso di eventi al Palacongressi, verrà istituito un senso unico alternato per facilitare il flusso del traffico. Anche via Cesare Battisti sarà soggetta a modifiche: tra via Donegallia e via Sauro, sarà vietato il transito e la sosta 24 ore su 24, mentre da via Sauro a via San Vito ci sarà un restringimento della carreggiata. Restrizioni simili riguarderanno anche via Damiano Chiesa e via Donegallia. Inoltre, lunedì, sempre lavori, in via Torre, al civico 31, verrà istituito per l’intera giornata il divieto di sosta.

Aldo Di Tommaso