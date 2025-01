Partono i lavori in piazzale. Toscanini

Prenderanno il via mercoledì 22 gennaio i lavori in piazzale Toscanini a Bellariva, segnando un nuovo passo per la realizzazione del presidio idraulico della fossa Colonnella 2. L’intervento rappresenta una tappa fondamentale del Piano di Salvaguardia della Balneazione (Psbo), volto a garantire la sicurezza idraulica e la qualità delle acque lungo il litorale sud di Rimini. In sinergia con i lavori in corso alla fossa Rodella a Rivazzurra, il progetto punta a eliminare i divieti di balneazione legati agli sfioratori Colonnella 1, Colonnella 2 e Rodella.

Il cantiere di piazzale Toscanini prevede la costruzione di un impianto di accumulo per migliorare la gestione delle acque meteoriche e prevenire allagamenti. Parallelamente, a Rivazzurra si lavora per completare la nuova vasca di laminazione della fossa Rodella. Queste infrastrutture, integrate tra loro, rafforzeranno la resilienza del sistema idraulico, contribuendo alla sicurezza ambientale e urbana.

Oltre alla componente tecnica, il progetto si inserisce in un più ampio disegno di riqualificazione del litorale, con la creazione di nuovi belvedere e il Parco del Mare, che valorizzeranno l’area costiera rendendola ancora più attrattiva. Fino al 23 gennaio la viabilità non subirà variazioni, con la rotonda di piazzale Toscanini regolarmente percorribile. Dal giorno successivo sarà chiusa la strada verso il lungomare Di Vittorio, mentre su via Benizzi sarà istituito un senso unico direzione mare. Tra il 1° e il 19 febbraio verranno demolite le isole spartitraffico all’incrocio tra via Firenze e viale Regina Elena, e dal 20 febbraio la rotonda sarà sostituita da un incrocio semaforizzato a T.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno verso un sistema urbano sostenibile e sicuro, come sottolineato dall’assessora Anna Montini: "Il Psbo è un progetto dinamico che evolve per garantire una maggiore tutela dell’ambiente marino e della città".