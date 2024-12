Partono i lavori per tre nuovi ’ospedalini’

Il Comune di Rimini punta a potenziare la sanità di prossimità con tre nuovi Nodi territoriali di salute, strutture multidisciplinari che integrano sanità, sociale ed educazione. Durante l’ultima giunta, è stato approvato un progetto da 200 mila euro per la riqualificazione di immobili situati in via Gambalunga, via Bidente e via Perticara, destinati a diventare sedi operative di questi presidi sociosanitari innovativi.

I Nodi, progettati in collaborazione con il Distretto sociosanitario di Rimini, Ausl Romagna e Università di Bologna, affiancheranno le Case di Comunità e i medici di base, offrendo un supporto personalizzato attraverso servizi come la mappatura dei bisogni e gli interventi a domicilio.

"Riqualifichiamo strutture esistenti per garantire assistenza più moderna e vicina ai cittadini", commentano gli assessori Gianfreda e Morolli, ribadendo l’impegno per una rete di servizi capillare e accessibile.