Party di Pasqua al Peter Pan

Inizia il conto alla rovescia per il gran finale della stagione del Peter Pan. La discoteca sulle colline di Misano saluta il pubblico con un tris di eventi che concludono in bellezza l’anno. Si parte domenica 20 aprile con il party di Pasqua, firmato dall’inconfondibile musica di Luciano. Venerdì 25 si torna invece nell’ultima decade del secolo scorso con il 90 Wonderland e il giorno dopo, sabato, la chiusura con il party più iconico della discoteca, il Vidaloca. Ma il vero ospite internazionale sarà Luciano, dalle consolle dei migliori club del mondo direttamente al Peter Pan la sera di Pasqua. L’artista svizzero è uno dei pochi in grado di mettere d’accordo tutti, grazie ad un sound molto personale, ma allo stesso tempo identitario. La sua è una carriera straordinaria, passata per Ibiza e i migliori festival d’Europa e non solo. Ma l’estate non vedrà la chiusura definitiva del Peter Pan, infatti il locale tornerà con una serie di appuntamenti estivi.