Parziale amputazione della gamba per l’agente della Polizia Civile travolto da un gendarme

Non arrivano buone notizia dall’ospedale Bufalini di Cesena. Ha subito, infatti, la parziale amputazione della gamba l’agente della Polizia Civile Mattia Ceccoli, rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica. L’uomo è stato travolto da un’auto mentre stava effettuando i rilievi di un incidente stradale lungo la Superstrada, all’altezza di Fiorina. Alla guida del veicolo c’era un gendarme sammarinese fuori servizio. Quest’ultimo era seguito, in un’altra macchina, dal fratello – di professione infermiere – che è subito intervenuto in soccorso dell’agente ferito. Ceccoli ha riportato un trauma importante a una gamba ed è stato sottoposto a un delicato e lungo intervento chirurgico nel tentativo di salvare l’arto. Cosa purtroppo non successa con l’agente che è stato costretto a un secondo intervento.

La notizia dell’incidente ha scosso la comunità e tanti sammarinesi hanno voluto fare sentire il proprio sostegno al giovane agente della Polizia Civile. In una nota ufficiale, la segreteria di Stato per gli Affari Interni nei giorni scorsi aveva espresso "la più sincera e sentita vicinanza all’agente coinvolto, augurandogli una pronta e completa guarigione", sottolineando di seguire costantemente gli aggiornamenti sulle sue condizioni cliniche. La Segreteria ha espresso "solidarietà e massimo sostegno alla famiglia dell’agente e all’intero Corpo della Polizia Civile, profondamente colpito da questo drammatico evento".