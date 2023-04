Pascià, fallita la discoteca Imprenditore condannato

In passato, attraverso la società nella quale ricopriva il ruolo di amministratore unico, era stato al timone del Pascià, la nota discoteca della Perla Verde, uno dei simboli della movida e del divertimento notturno in Riviera, rappresentata dall’iconico lampadario posto sopra la pista da ballo. Un’avventura che si era però interrotta nel novembre del 2017 con una sentenza di fallimento emessa dal tribunale di Rimini nei confronti della società Sd Trade srl (già Pascià 1134 srl). Ieri mattina il tribunale unico di Rimini ha condannato un imprenditore riminese di 49 anni ad un anno e 10 mesi di reclusione (pena sospesa). Difeso dall’avvocato Stefano Caroli, l’imprenditore aveva gestito, come amministratore unico della Sd Trade, il Pascià (la cui attuale gestione è totalmente estranea alle vicende processuali e non in alcun modo collegata con le indagini), la nota discoteca riccionese, per almeno un paio di anni, e - secondo le accuse della Procura - nonostante lo stato di crisi non ne aveva dichiarato il fallimento, anzi aveva fatto sparire anche i libri contabili di almeno un paio di bilanci. Durante il processo, la difesa ha dimostrato come i registri della società Sd Trade fosse custoditi in un ufficio presso un altro locale storico della Riviera, il Disco Bowling di Miramare di Rimini, immobile di proprietà della famiglia dell’imprenditore. L’accusa quindi è stata derubricata da bancarotta impropria fraudolenta a bancarotta semplice e a fronte di una richiesta del pubblico ministero di 3 anni e mezzo di reclusione, il tribunale ha definito una pena di 1 anno e 10 mesi. Negli ultimi decenni, la storia del Pascià è stata particolarmente travagliata: una prima società di gestione, facente capo ad un diverso amministratore, era già fallita nel 2014 (la New Pascià srl), poi nel 2017 il fallimento della Sd Trade. Il Bowling di Miramare, locale nato nel 1969, è stato oggetto di un’esecuzione immobiliare ed è stato venduto all’asta nel 2022 per un milione di euro (la nuova proprietà è estranea alle vicende processuali). Dagli anni Ottanta, il Pascià è un punto di riferimento per il popolo della notte e tappa obbligata per tantissimi giovani che sbarcano in Riviera. Ha iniziato la sua attività nel 1985, diventando subito una delle location glamour delle notti riccionesi. La struttura del locale si sviluppa su quattro livelli con sala principale al primo piano ed area ristorante con terrazza panoramica al secondo. Inoltre al pianterreno si trovano bagni e guardaroba.