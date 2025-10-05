Pasolini nei ricordi di Dacia Maraini: "Che viaggi in Africa con Moravia"

Nel nome di Pier Paolo Pasolini. Venerdì al Cocoricò Dacia Maraini ha aperto la 58esimo edizione del Premio Riccione per il teatro (di cui è presidente di giuria) incantando il pubblico con storie e aneddoti su Pasolini. Ieri sera il bis sul palco, dove le è stato conferito il premio alla carriera. Sempre ieri sera è stato proclamato il vincitore assoluto di questa edizione del premio: è Jacopo Giacomoni, che con Tacet si è aggiudicato 5mila euro. Venerdì sera la protagonista assoluta invece è stata Maraini. Introdotta dal giornalista Oliviero Stella – che ha letto alcuni stralci delle lettere inviate al padre da un giovanissimo Pasolini mentre era in vacanza a Riccione – la scrittrice, dialogando con Lorenzo Pavolini, ha raccontato numerosi episodi legati a Pasolini, di cui ricorre quest’anno il 50esimo anniversario della morte. Di Pasolini ha ripercorso alcuni viaggi fatti anche con Alberto Moravia in Africa. "Lì Pier Paolo, nella sua semplicità, cercava spunti e personaggi", ha ricordato la scrittrice, sottolineando la sensibilità di Pasolini attraverso vari aneddoti.

Altro capitolo la premiazione finale di ieri sera, intervallata da canzoni e letture di Violante Placido e Mauro Ermanno Giovanardi. Il vincitore Jacopo Giacomoni ha avuto la meglio su Chiara Arrigoni (alla quale è andata pure la menzione ‘Franco Quadri’), Caroline Baglioni, Matteo Caniglia e il duo di autori Roberto Castello-Giuliano Scarpinato. Tutti i finalisti saranno invitati a presentare un progetto di produzione per l’allestimento scenico del testo in concorso. Il migliore si aggiudicherà un premio di produzione da 15mila euro. Il premio intitolato a Pier Vittorio Tondelli (3mila euro) è stato assegnato a Francesco Toscani con La rabbia che ho in corpo, che in finale ha superato Michele Brasilio, Giulia Cermelli, Francesca Lancelotti e Michele Traverso. Anche loro riceveranno un premio di produzione di 10mila euro. Il nuovo premio Riccione alla drammaturgia per le nuove generazioni (1.000 euro), è stato infine attribuito a Benedetta Pigoni, vincitrice della passata edizione del premio Tondelli. La tre giorni del Premio Riccione per il teatro, organizzata dal Comune e da Riccione Teatro, si conclude questa sera alle 21 con Stabat Mater, spettacolo di Antonio Tarantino interpretato da Fabrizia Sacchi, con il debutto alla regia teatrale di Luca Guadagnino, insieme a Stella Savino (ingresso a pagamento).

Nives Concolino