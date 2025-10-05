Pasolini nei ricordi di Dacia Maraini: "Che viaggi in Africa con Moravia"

Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Rimini
CronacaPasolini nei ricordi di Dacia Maraini: "Che viaggi in Africa con Moravia"
5 ott 2025
ANNA MARIA NIVES CONCOLINO
Cronaca
L’omaggio allo scrittore. Premio Riccione per il teatro, ecco i vincitori: Giacomoni trionfa con ’Tacet’ .

Dacia Maraini, presidente di giuria del Premio Riccione per il teatro

Nel nome di Pier Paolo Pasolini. Venerdì al Cocoricò Dacia Maraini ha aperto la 58esimo edizione del Premio Riccione per il teatro (di cui è presidente di giuria) incantando il pubblico con storie e aneddoti su Pasolini. Ieri sera il bis sul palco, dove le è stato conferito il premio alla carriera. Sempre ieri sera è stato proclamato il vincitore assoluto di questa edizione del premio: è Jacopo Giacomoni, che con Tacet si è aggiudicato 5mila euro. Venerdì sera la protagonista assoluta invece è stata Maraini. Introdotta dal giornalista Oliviero Stella – che ha letto alcuni stralci delle lettere inviate al padre da un giovanissimo Pasolini mentre era in vacanza a Riccione – la scrittrice, dialogando con Lorenzo Pavolini, ha raccontato numerosi episodi legati a Pasolini, di cui ricorre quest’anno il 50esimo anniversario della morte. Di Pasolini ha ripercorso alcuni viaggi fatti anche con Alberto Moravia in Africa. "Lì Pier Paolo, nella sua semplicità, cercava spunti e personaggi", ha ricordato la scrittrice, sottolineando la sensibilità di Pasolini attraverso vari aneddoti.

Altro capitolo la premiazione finale di ieri sera, intervallata da canzoni e letture di Violante Placido e Mauro Ermanno Giovanardi. Il vincitore Jacopo Giacomoni ha avuto la meglio su Chiara Arrigoni (alla quale è andata pure la menzione ‘Franco Quadri’), Caroline Baglioni, Matteo Caniglia e il duo di autori Roberto Castello-Giuliano Scarpinato. Tutti i finalisti saranno invitati a presentare un progetto di produzione per l’allestimento scenico del testo in concorso. Il migliore si aggiudicherà un premio di produzione da 15mila euro. Il premio intitolato a Pier Vittorio Tondelli (3mila euro) è stato assegnato a Francesco Toscani con La rabbia che ho in corpo, che in finale ha superato Michele Brasilio, Giulia Cermelli, Francesca Lancelotti e Michele Traverso. Anche loro riceveranno un premio di produzione di 10mila euro. Il nuovo premio Riccione alla drammaturgia per le nuove generazioni (1.000 euro), è stato infine attribuito a Benedetta Pigoni, vincitrice della passata edizione del premio Tondelli. La tre giorni del Premio Riccione per il teatro, organizzata dal Comune e da Riccione Teatro, si conclude questa sera alle 21 con Stabat Mater, spettacolo di Antonio Tarantino interpretato da Fabrizia Sacchi, con il debutto alla regia teatrale di Luca Guadagnino, insieme a Stella Savino (ingresso a pagamento).

Nives Concolino

