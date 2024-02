Pasotti e i Racconti disumani: "Due storie di grande attualità"

Con i Racconti disumani, due grottesche storie di Kafka, per la regia Alessandro Gassmann, Giorgio Pasotti riaccende i riflettori del Teatro Galli di Rimini. L’attore e regista sarà in scena stasera alle 21 con Una relazione per l’Accademia e con La Tana. Sembrerebbero due classici racconti di animali, in realtà sono spaccati di vita, l’uno mette a nudo la superficialità di un modo di essere attraverso comportamenti stereotipati e facili, l’altro racconta il bisogno di costruirsi il perfetto rifugio per ripararsi da ogni pericolo.

Su cosa ruotano le due storie?

"Una relazione per l’Accademia racconta di un gorilla catturato in Africa e trasportato in Europa. In questo viaggio capisce che l’unico modo per liberarsi dalle costrizioni di un animale in gabbia è iniziare a imitare gli uomini. Lo fa talmente bene che non solo si libera, ma va in giro, raccontando a degli accademici la sua personale esperienza, quindi l’animale che imita l’uomo. In La Tana, invece, è l’uomo a imitare l’animale, una sorta di uomo-talpa che si è isolato, scavando delle gallerie sotto terra. Racconta il suo delirio quotidiano, presentimenti, disturbi e rumori che comincia a sentire convinto che lo stiano attaccando degli insetti. È il delirio di un uomo che si è auto isolato, cercando sicurezza e pace, per poi liberarsi di quel luogo".

Racconti attuali?

"Attualissimi. È forse questo il motivo per cui stiamo riscuotendo un incredibile successo. Racconti disumani unisce un pubblico trasversale, ragazzi e anziani, critici e giornalisti. Gassmann ha dato una chiave interpretativa molto facile".

Come ha lavorato con lui?

"Io e Alessandro ci conosciamo da tantissimo tempo, ma non avevamo mai lavorato insieme. Si è poi presentata quest’occasione e mi ha affidato il ruolo che era il cavallo di battaglia di suo padre Vittorio. L’ha fatto allontanandomi dalla sua interpretazione classicheggiante. Alessandro ha preteso che diventassi fisicamente animale, prima con l’imitazione dello scimpanzé, poi con l’uomo talpa. È stata una felicissima collaborazione, che durerà ancora, tra due attori, due registi e due direttori artistici, perché come me Alessandro è stato direttore artistico del teatro dell’Aquila".

Si attende intanto il suo nuovo film?

"Sotto a chi tocca doveva partire a marzo, ma ci sono stati dei ritardi per la legge sulla Tax credit, che stenta a prendere forma, quindi stiamo ai cancelli di partenza".

Il suo sogno?

"Avere un’autonomia creativa, realizzare le idee che partorisco, dalla regia alla produzione".

Tornare a Rimini cosa evoca in lei?

"Sono anni che non venivo a Rimini. Sono molto felice di portare qui questo spettacolo molto riuscito, piacerà tantissimo, per cui sono doppiamente contento. Rimini e Riccione sono luoghi ai quali sono affezionatissimo. Qui ho trascorso la mia adolescenza, rappresentano le prime esperienze di vacanze fatte da solo. Si partiva in comitiva e si veniva qua a divertirsi. Conosco molto bene questi luoghi, per me rappresentano ricordi indelebili. Adoro il popolo romagnolo, per spirito, generosità e simpatia".

Rimini è Fellini, quanto ha inciso per lei il maestro?

"Mi sono formato con il grande cinema italiano di Fellini e De Sica. Ho avuto l’onore di lavorare con Monicelli e di fare il film La Grande bellezza che richiama i film di Fellini. È una traccia che resta in noi. Fellini è e rimarrà uno dei grandi geni del cinema e della nostra storia".

Nives Concolino