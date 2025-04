Pasqua ad alta quota: nuovi voli: "Londra e Basilea, ora si parte"

Due voli nell’uovo di Pasqua. Con i primi ponti primaverili il turismo riminese vuole volare. E le premesse sarebbero in linea con le stime fatte. Stiamo parlando dei due nuovi collegamenti che uniranno l’aeroporto Fellini con Londra-Gatwick, e Basilea in Svizzera. Partiranno il 16 aprile, entrambi con Easyjet, e termineranno il 22 ottobre, offrendo anche una robusta coda della stagione balneare. Entrambi saranno operativi il mercoledì e la domenica. Da Airiminum sono soddisfatti dell’andamento delle richieste. "Da quanto ci viene confermato - spiega Leonardo Corbucci amministratore di Airiminum- - l’andamento delle richieste e il riempimento dei voli è in linea con le stime fatte, non solo in questo periodo, ma anche per il proseguo della stagione".

Tradotto, si parte bene con un aeroporto che cercherà di mettere a frutto le tratte, nuove e consolidate, durante l’intera bella stagione. Su Londra saranno tre i vettori che collegheranno la capitale del Regno Unito con Rimini. Oltre a Easyjet c’è Ryanair (collegamento partito il 3 aprile) e British Airways attivo dal 12 maggio al 27 settembre. In giugno arriverà anche il volo per Vienna, mentre dal 2 luglio al 22 ottobre saranno attivi i collegamenti con Barcellona. Già partiti i voli con Cracovia e Kaunas, Palermo, Budapest, Praga. Partiranno tra maggio e giugno quelli per il Lussemburgo e Vilnius, mentre Cagliari e Tirana sono destinazioni annuali.

"L’avvio turistico del 2025 - precisa il sindaco Jamil Sadegholvaad - è stato buono per Rimini, grazie agli eventi di Capodanno e in particolare alla crescita evidente dei numeri di tutte le fiere svoltesi da gennaio a marzo. Adesso comincia un periodo particolarmente intenso e comincia con un palinsesto robusto di eventi, con particolare attenzione allo sport e alla cultura. In più i nuovi voli. Un’occasione straordinaria per tutta la riviera che non dobbiamo mancare di percorrere tutta e fino in fondo".

Il sindaco dà la carica mentre la Pasqua si avvicina. Il meteo avrà, come sempre, un impatto fondamentale sull’andamento del primo ponte, ma la città ci arriva con manifestazioni sportive che porteranno presenze certe. Ci sarà il Paganello che occuperà un chilometro di spiaggia (tra il 19 e il 21 aprile), il torneo di calcio Romagna Easter Cup, come anche il Trofeo Adriatico allo stadio e nei campi da calcio comunali. Arrivando al basket ci sarà l’Eurocamp. Poi, per il ponte del 25 aprile ecco arrivare il 78esimo Memorial Papini, torneo di pallacanestro, il campionato nazionale di taekwondo, il Romagna Champions Cup. Ancora sport per il primo maggio con diverse iniziative, dal campionato italiano di moto d’acqua, ad altri tornei di calcio giovanile.

Andrea Oliva