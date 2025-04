Pasqua amara. Burro e cioccolato a peso d’oro

Quest’anno la Pasqua in pasticceria fa rima con rincari. Aumenti che entrano nei laboratori artigianali e coinvolgono la maggior parte delle materie prime utilizzate nella produzione dei lievitati come colombe, o nelle uova in cioccolato. Un salasso degli ingredienti più utilizzati in pasticceria che arriva a toccare burro, latticini e frutta. Anche il cioccolato diventa sempre più ‘salato’ con picchi che arrivano a toccare un più 30 per cento rispetto al 2024, ma possono superare anche il 40 se il prodotto è di gamma alta, toccando i 70 euro al chilo. A dirlo è il Codacons sulla base di un’indagine sulle marche più note. L’incremento dei prezzi non risparmia neanche i laboratori artigianali della la provincia che da tempo si trovano a dover fare i conti con i prezzi fuori controllo. "La nostra produzione di Pasqua è già cominciata e con loro sono arrivate anche le prenotazioni – racconta Silvana Vescovi della pasticceria Duomo di Rimini -. Il cioccolato e il burro sono materie prime imprescindibili per la produzione dei prodotti e i prezzi all’ingrosso sono cresciuti tantissimo. Quello che cerchiamo di fare è non rendere il dolce un lusso per i nostri clienti e quindi abbiamo deciso di non applicare aumenti al cliente finale, lasciando sempre una qualità alta". Stessa linea anche da Rinaldini. "Nel rispetto dei clienti abbiamo optato per assorbire noi i rincari, mantenendo il prezzo invariato – spiega Mario Esposito, amministratore delegato di Rinaldini Pastry -. Solo nelle uova di cioccolato il prezzo aumenta un po’, ma le persone non ci rinunciano, magari comprano quelle meno elaborate o di un peso inferiore. Per ora siamo riusciti a mantenere il costo finale stabile, ma se si continuerà così, l’anno prossimo sarà difficile. Il cioccolato ha toccato picchi di più 70 per cento, così come uova e burro con salassi del più 30. E’ un tema che ci getta in una corsa costante dietro al lievitare dei prezzi".

"Tutti sanno ciò che sta accadendo alle materie prime – ammette Paolo Staccoli della pasticceria Staccoli di Cattolica -. Rispetto all’anno scorso i prezzi sono quasi raddoppiati. Abbiamo cercato di contenere tutto questo, senza grandi aumenti: il prodotto non deve diventare un lusso anche se il cioccolato a volte supera anche i 100 euro al chilo. Siamo riusciti ad assorbire i rincari aumentando il prezzo finale di meno del 10 per cento. Le nostre colombe variano dai 35 ai 40 euro, un prezzo giusto per un prodotto artigianale".

Federico Tommasini