Pasqua, buone le previsioni tranne il meteo

Buone le previsioni alberghiere per la Pasqua "con un 20% di presenze in più rispetto allo scorso anno, un dato che riguarda anche i ponti successivi, molto importanti quest’anno. La speranza è che le stime e l’andamento delle prenotazioni vengano confermati", precisa il presidente di Costa Hotel, Bruno Benabei. Sulle stessa lunghezza d’onda è Federalberghi. "Ci sono buoni sentori tra gli associati – premette il direttore Luca Cevoli -. Si prospetta una buona Pasqua che potrebbe portare oltre 200 hotel a stare aperti. E’ probabile che il numero di strutture aperte già in questo fine settimana si attesterà tra le 200 e le 250, sarebbero numeri importanti". Il sorriso arriva anche dalle fiere e dai momenti di promozione che i consorzi hanno avuto in questo periodo invernale all’estero. "Quanto sta accadendo sui mercati tedeschi, dalla Germania alla Svizzera e all’Austria, ci fortifica – riprende Bernabei -. I contatti e le richieste che arrivano da agenzie e tour operator lasciano presagire un risultato importante in termini di presenze quest’anno, a partire proprio dalla Pasqua. A questo si aggiungerà il mercato diretto dei turisti che scelgono in autonomia la destinazione".

Tutto bene tranne il meteo, o meglio quello che si preannuncia. "Purtroppo siamo alle solite – ribatte Cevoli -. A una settimana dalla Pasqua le stiamo sentendo tutte, ‘la coda dell’inverno’, il gelo, temperature in caduta libera, le piogge e il freddo. Anche questa volta assistiamo al meteo terrorismo con previsioni ce a sette giorni di distanza non possono essere precise e potrebbero non avverarsi". C’è voglia di spiaggia, "ma il prodotto che oggi viene richiesto è più ampio – riprende Bernabei -. Nelle richieste turisti e agenzie chiedono la programmazione degli eventi e le possibilità offerte dall’intero territorio, quello che noi cerchiamo di promuovere da anni".

Il turismo esperienziale, i borghi, la storia, la cultura, la natura, il mare e tutto quello che Riccione e la riviera possono offrire. Intanto la Perla verde di fa bella. Sono diverse le squadre di operai e giardinieri di Geat e di alcune aziende che lavorano in appalto, all’opera per ripristinare il decoro urbano. Le aiuole sbocciano, i parchi e giardini vengono ripuliti. La cartina tornasole dell’accoglienza pasquale sarà il ponte di viale Dante dove si sta compiendo la trasformazione dell’area pedonale. Verrà completamente ricoperta da una pedana in legno naturale, le fioriere dipinte di bianco e la scritta Riccione con i colori della nuova immagine grafica firmata da Luca Sarti. "Lo avevamo promesso agli operatori e lo dovevamo ai nostri ospiti - dice la sindaca Daniela Angelini -. La pavimentazione di viale Dante, di viale Ceccarini e di tutta l’area centrale è stata sistemata e chi sceglierà Riccione per passeggiare a Pasqua potrà finalmente farlo in tutta sicurezza. Tutta la città si farà trovare pronta, pulita e in fiore".

Andrea Oliva