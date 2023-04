Pasqua di fuoco: fiamme e fumo in una casa L’abitazione inagibile a causa dei danni

Momenti di paura domenica a San Savino di Montescudo-Montecolombo, a causa del rogo scoppiato in un’abitazione. L’allarme è scattato verso l’ora di pranzo, poco dopo le 12. Alcuni residenti hanno visto il fumo uscire da una casa a due piani, e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, intorno alle 12,30, sono arrivati i vigili del fuoco. L’incendio era partito da un armadio guardaroba, poi si era propagato. Al loro arrivo, i vigili hanno trovato gran parte dell’abitazione invasa dal fumo. Il rogo è stato domato in poco tempo, ma a causa dei danni da fumo la casa è stata dichiarata temporaneamente inagibile.

Al suo interno non c’era nessuno quando è scoppiato l’incendio. Con molta probabilità il rogo è stato di natura accidentale. Forse a provocare le fiamme è stato un cortocircuito. I vigili sono rimasti sul posto per alcune ore, per liberare l’abitazione dal fumo. La casa, come detto, è stata temporaneamente dichiarata inagibile per colpa degli ingenti danni provocati dal fumo.