Pasqua fiacca tra meteo e affitti brevi

Previsioni meteo con l’ombrello e Pasqua con il sole. Gli albergatori, ancora una volta, hanno a che fare con l’incubo delle previsioni che hanno affossato le prenotazioni e provocato il crollo dei prezzi delle camere. Per di più, "abbiano notato quest’anno un nuovo fenomeno: la battaglia dei prezzi ha coinvolto anche il mercato degli affitti brevi", dice Claudio Montanari, presidente di Federalberghi. Oggi i conti vanno fatti anche con le centinaia di alloggi dati in affitto ai turisti. "Gli hotel più piccoli ed economici hanno abbassato i prezzi a un punto tale che è stato costretto a rivedere le tariffe anche chi affitta alloggi a breve termine per turisti". Per Pasqua non è difficile trovare hotel che offrono camere a 60 euro al giorno. Intanto Federalberghi non intende mollare la pressione sugli affitti brevi. Dopo i ponti l’associazione degli albergatori tornerà a bussare in municipio "affinché l’amministrazione comunale organizzi un incontro urgente con il questore su questo fenomeno. Quello che chiediamo è un controllo serio su queste attività ricettive extra alberghiere. Si tratta di rispetto delle regole e di senso di responsabilità per chi si immette nel mercato dell’accoglienza".

Intanto ci si lecca le ferite per la Pasqua, con il pienone divenuto un miraggio e un riempimento delle camere che ha superato non di molto il 50%. "Le previsioni incerte non hanno aiutato come i fenomeni meteorologici nel Nord Italia, con freddo, piogge, e situazioni gravi. Un’ondata di maltempo che ha colpito i bacini turistici principali della riviera". Il last minut si è sentito poco, anche perché "la domanda si è diluita sui tre ponti ravvicinati. Dobbiamo anche considerare che gli hotel aperti sono circa 200, mentre un anno fa con la Pasqua caduta il 31 marzo ci si era fermati a 120-130. Poi c’è l’intera riviera aperta, con un’ampia disponibilità di strutture, il che porta a una forte concorrenzialità". Ora si spera nella ripresa con la Liberazione e a seguire il ponte per il Primo maggio. "C’è un ritorno delle richieste e buone indicazioni, possiamo in parte recuperare terreno".

Andrea Oliva