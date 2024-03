Pasqua ‘fredda’, prenotazioni a rilento

Pasqua ‘freddina’ non tanto per le previsioni meteo ancora tutte da verificare, quanto per le intenzioni dei turisti di trascorrerla al mare. "Ad oggi le prenotazioni stanno andando a rilento" spiegano dai Family hotels e da Costa hotel. Il periodo non è dei migliori. A fine marzo sarà difficile avere calde giornate primaverili. Com’è sempre accaduto, il weekend pasquale verrà infuienzato dal meteo e molto sarà lasciato al last minute, cosa che non aiuterà a tenere i prezzi su livelli medio-alti. "In queste settimane, e stando alle previsoni anche nei prossimi giorni, sull’arco alpino farà tanta neve e questo non ci aiuterà – riprende Bruno Bernabei di Costa Hotels e Food in tour –. Per le località montane è probabile un’ottima Pasqua. Mentre per noi il periodo ‘basso’ sta frenando le prenotazioni. Molto meglio, invece, gli eventi sportivi e convegnistici che ci saranno prima e dopo. Faremo buoni numeri che aiuteranno le strutture a dare continuità alle aperture" soffrendo meno la distanza che c’è tra la Pasqua, il 31 marzo, e il primo vero ponte primaverile, 25 aprile.

Gli hotel si stanno concentrando sugli eventi primaverili. Dalle prossime settimane ci saranno la Coppi e Bartali, la Granfondo nella domenica delle Palme, tornei di calcio e altri sport in aprile come il Beach line fesitval che ha mantenuto le iscrizioni di un anno fa anche se in un periodo meno favorevole. "Ci stiamo concentrando sulle iniziative che seguiranno la Pasqua, in particolar modo il ponte del 25 aprile che segnerà la vera e propria partenza della stagione – spiega Andrea Ciavatta dei Family hotels -. Ad esempio per Sportinfiore ci sono buone previsioni. Per la Pasqua sarà più complicato e le nevicate che si vedono ancor oggi in montagna non aiutano a far scattare la voglia di venire al mare. Per i Family hotels sarà fondamentale la presenza dei parchi tematici".

Se dall’uovo non si attendono grandi sorprese, per l’estate il clima è ben diverso. "Le prime indicazioni che abbiamo dall’estate mostrano come richieste e prenotazioni stiano andando bene" sottolineano Bernabei e Ciavatta. Tornando alla Pasqua si rischia una falsa partenza. "Le attività che potrebbero aprire si aggirano sulle 140 – premette Karin Gelmini direttrice di Promhotels –. Se il meteo dovesse aiutare potremmo superare questa soglia. Saranno comunque inferiori rispetto ad altri periodi pasquali in passato. Inoltre dal 31 marzo al 25 aprile, il primo vero ponte, c’è distanza e chi è indeciso se aprire o meno a fine mese valuterà anche queste settimane di stacco e di costi da sostenere prima di aprire l’attività". Altra incognita è la temperatura che potrebbe costringere le strutture a tenere accesi gli impianti di riscaldamento.

Andrea Oliva