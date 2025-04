Pasqua in versione globale per la app di preghiere

Nata a Riccione e ascoltata in tutto il mondo l’app Pregaudio, da Pasqua è disponibile sul web in una nuova versione. Ideata da don Franco Mastrolonardo e realizzata con i ragazzi del Punto Giovane, contiene più di 6mila canti e preghiere, che si possono ascoltare con qualsiasi dispositivo capace di collegarsi a internet e di riprodurre file audio. Sono 3milioni e mezzo le preghiere ascoltate in questi primi dieci anni, 31mila gli utenti registrati e 65mila quelli collegati alla web app. L’operazione ha richiesto un importante investimento economico, che ha trovato risposta in numerosi benefattori anche riccionesi. Oltre alle preghiere, alla liturgia delle ore e tant’altro, la app riserva ampio spazio alle più belle canzoni della Christian music, alcune interpretate dal coro del Punto. Letti in gran parte dai ragazzi, i testi acquisiscono una particolare freschezza. Ulteriori dati tecnici si possono avere riascoltando la diretta online di presentazione sul canale YouTube di Pregaudio.

ni.co.