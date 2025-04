Pasqua, incognita meteo. Prenotazioni a rilento. Calano i prezzi degli hotel

Continua a piovere. La primavera è un’altra cosa e a scontarne le conseguenze sono anche le prenotazioni di Pasqua, rimaste al palo da sabato scorso, ultimo giorno con un raggio di sole. "Siamo al 50% di riempimento delle camere – ammette Antonio Carasso di Promozione alberghiera –. Qualche disdetta è arrivata, ma non si tratta di turisti che non verranno a Rimini visto che hanno spostato il periodo di soggiorno nei due ponti successivi, 25 aprile e primo maggio". Impossibile combattere contro il meteo, ma la pioggia ha scatenato, ancora una volta, il crollo dei prezzi.

Senza avventurarsi nelle offerte che circolano sul web e sui social, ancor più basse di quanto si potrebbe immaginare, è sufficiente aprire Booking per vedere come i prezzi non alle stelle con cui si presentavano decine di hotel all’inizio del mese, si sono abbassati ancor più. Se il 29 marzo si trovavano sulla piattaforma 26 hotel in cui trascorrere il weekend di Pasqua (due notti con colazione) pagando la camera tra 83 e 120 euro (a testa, al massimo 30 euro al giorno), ieri erano molte di più le offerte. Il numero di alberghi in cui trascorrere i giorni della Pasqua con 120 euro era quasi raddoppiato. Se invece si possono spendere 160 euro per una doppia e un soggiorno di due notti, allora le strutture si avvicinano a 150. "Delle due l’una – ribatte Carasso – o non sanno fare i conti o fanno un altro mestiere. Incassare 160 euro per la camera significa che al giorno un turista paga 40 euro. Da albergatore devo togliere il 4% di Iva, l’8% di commissioni di Booking, 5 euro di tassa di soggiorno, la colazione, tra i 4 e i 5 euro, 12 euro per pulizie, lavanderia e cura delle camere. Poi ci sono i costi della struttura e del personale. Serve almeno un prezzo doppio perché lo si possa ritenere giusto". Al contrario le offerte a prezzi bassi abbondano.

"Questo è un problema per tutti. È un danno di immagine per la nostra città. Peraltro se, come possibile, il cliente si trova male in strutture dove pagando così poco emergono i problemi, non dirà che si è trovato male in quell’hotel, ma che è stato male a Rimini, e questo diventa un problema per tutti noi". Un anno fa, con la Pasqua caduta il 31 marzo, gli alberghi aperti erano circa 300. Quest’anno sono almeno 500 nella sola Rimini, con una percentuale di riempimento in linea con il 2024, ovvero il 50% ad oggi.

Andrea Oliva