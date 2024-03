Pasqua ’pop’ in passerella e la Perla brinda

Sfilate, vintage market, installazioni pop, serre, trampolieri e merende sul prato. L’uovo di Pasqua a Riccione si schiude e regala una città pronta ad accogliere i turisti. Chiusa la corsa contro il tempo per terminare le installazioni nella zona centrale della città, il lungo ponte pasquale è iniziato già venerdì sera con la sfilata di Riccione Vintage Market che, dalla galleria del Palariccione, ha contaminato la passeggiata del centro fra abiti, performance musicali e artisti ispirati agli anni ‘80. L’esposizione di abiti provenienti dall’Europa e dagli Stati Uniti è rimasta aperta per tutta la giornata di ieri. Ma la vera attesa era per l’arrivo dei turisti, e la città ha risposto presente. Tanti gli hotel aperti per una quantità di persone che ha affollato la spiaggia e i viali soprattutto nella zona centrale. "La risposta dei turisti è sorprendente – dicono la sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi –, merito anche dei nostri imprenditori che hanno creduto in questo inizio di stagione, aprendo quasi tutte le strutture disponibili. Riccione si presenta bella e divertente come sa esserlo in primavera, spumeggiante, calda e accogliente. Il colpo d’occhio è straordinario, il palinsesto che la città offre è ricchissimo e di qualità elevata, esattamente come lo avevamo immaginato". I ‘salottini’ verdi che si trovano nei viali del centro e al porto ospitano illustrazioni botaniche, parole, suggestioni e poesie sulla natura e l’arte. A Villa Mussolini molti bambini ieri hanno partecipato ai laboratori creativi proposti da Estudio all’interno della serra nel giardino della villa. Fino a domani la serra sarà un’officina creativa per grandi e piccoli con laboratori a tema floreale e botanico. Nel giorno di Pasquetta ci sarà un aperitivo e dj set dalle 16 alle 20 a cura di Nécessaire bistrot. Si sono aperti i cancelli di Villa Lodi Fè per ospitare Lo Smanèt Easter Market, tre giornate tra fiori, artigianato, rarità, trampolieri e giocolieri itineranti, street food e performance live. È possibile visitare Lo Smanèt fino a domani dalle 10 alle 21. Oggi gli artisti della Compagnia teatrale umbra Accademia Creativa porteranno in città una colorata parata che partirà alle 12 dal parco di Villa Lodi Fè.

Sempre oggi dalle 10,30 alle 18, e domani dalle 10,30 alle 14 si svolgeranno le dirette radiofoniche con ospiti e la musica di Radio vetrina nella zona dei Giardini Alba, in via Cilea, con l’iniziativa ‘Alba on air’. In mattinata, in occasione della Pasqua, tutti i bambini sono invitati all’apertura del grande uovo di cioccolato alle 11. ‘Alba on air’ è un’iniziativa a cura dell’Associazione Riccione Alba e del comitato Promoalba-Viale Dante.

Fino a domani sarà possibile visitare la mostra a Villa Mussolini di ‘Robert Capa. Retrospettiva’. In occasione del finissage, domani dalle 16 alle 20 co srà una festa in giardino con food truck, dj set e merenda sul prato.

a.ol.