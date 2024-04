Pasqua risveglia i borseggiatori: "Le zone di caccia? Bus e mercati"

Torna la bella stagione, tornano i turisti e tornano anche loro... i borseggiatori. Incubo di chi passeggia tra le bancarelle del mercato settimanale o dei pendolari che affolano i mezzi pubblici nelle ore di punta. Professionisti dalle mani di velluto, abilissimi nel far volatilizzare portafogli, smartphone e oggetti di valore, razziando borse, marsupi e giubbotti con nonchalance e una tecnica degna del migliore dei prestiagiatori. Con l’arrivo della Pasqua, i borseggiatori sono tornati a colpire, questa volta tra gli stand del mercato settimanale, tra le vie IV Novembre e Castelfidardo: un paio i colpi messi a segno sabato scorso.

Anche gli scippatori però hanno la loro nemesi, l’incubo che non li fa dormire la notte: è Mauro Vagnini, il sovrintendente capo della polizia penitenziaria che, nel tempo libero, dà la caccia ai borseggiatori che imperversano in città. Sono 168 quelli fermati da Vagnini nel corso della sua carriera di flagello dei ladruncoli, cominciata nel 2007. L’ultimo furto con destrezza ’stoppato’ dal superpoliziotto Vagnini risale al novembre scorso, quando in centro storico ha pizzicato un tunisino che aveva sottratto un iPhone ad una turista svizzera.

La prudenza è sempre d’obbligo, ma ci sono alcune posti dove i malviventi sono in agguato con maggiore frequenza e dove davvero conviene avere occhi dappertutto. "A cominciare – spiega Vagnini – dai mercati rionali, che sono il terreno di caccia perfetto per i malintenzionati. Poi le fermate del bus, specialmente i capolinea della linea 11 e 4, in corrispondenza della stazione dei treni, prese d’assalto da un gran numero di turisti soprattutto durante la stagione estiva. Attenzione anche alle fermate del bus che collega Rimini con San Marino. I mezzi pubblici sono l’ideale, perché le vittime in molti casi si rendono conto di essere state derubate solo una volta arrivate a destinazione. Intanto gli autori dei colpo sono già scesi alla prima fermata e hanno fatto perdere le loro tracce".

Le raccomandazioni da seguire? "Evitare – dice Vagnini – di infilare il portafoglio nelle tasche posteriori dei pantaloni, ma usare sempre quelle davanti. Preferire poi le tasche interne di giacche e giubbotti a quelle esterne, facilissime da aprire. Il marsupio può essere una buona soluzione, ma bisogna sempre e comunque stare in campana. Un attimo di disattenzione può essere fatale. Proprio di recente mi è capitato di intervenire in soccorso di un uomo che era stato appena derubato. Aveva preso il bus per andare a pagare le riparazioni della macchina e aveva infilato i soldi, alcune centinaia di euro, nel marsupio. Si è distratto per una frazione di secondo, e tanto è bastato al borseggiatore per entrare in azione. Per le donne il consiglio è di chiudere sempre la borsa con la zip per evitare che qualcuno possa infilarci le mani dentro. Mai portare la borsa sulla schiena: magari si può fare come le ladre di professione che i soldi se li infilano nel reggiseno. Il borseggiatore può essere chiunque: il giovane con la faccia da bravo ragazzo o il signore distinto in giacca e cravatta. Attenzione anche alle donne, in alcuni casi giovanissime ma già molto abili nel far sparire portafogli e cellulari".

Lorenzo Muccioli