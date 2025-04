Pasqua tra filari di ulivi a un passo dal mare

Tra filari di ulivi a due passi dal mare, Cattolica inaugura la prima edizione di ‘Gusto di vivere’, la rinnovata festa in centro per la Pasqua. Al via sabato una tre giorni di eventi dedicati all’olio extravergine d’oliva, alla scoperta dell’oro verde del territorio locale attraverso degustazioni, talk, show cooking e masterclass con i massimi esperti e i migliori frantoiani della Romagna e della provincia di Rimini. Appuntamento con il taglio del nastro alle 9.45 nel palco naturale di piazza Primo Maggio, con la sindaca Franca Foronchi, l’assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci (nella foto), Matteo Fabbri responsabile di Cna Cattolica, Maurizio Saggion di ProduciAmo Romagna di Cna, il presidente del Consorzio piadina Igp Alfio Biagini e il presidente provinciale di Cna Rimini Mirco Galeazzi. "Cattolica si veste di verde e di collina. Abbiamo ricreato un’ambientazione suggestiva che vuole raccontare un territorio unico, dove si può fare esperienza di un ‘Gusto di vivere’ sotto tutti i punti di vista – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci – Cattolica è mare, ma anche collina, è terra di cultura, sport, musica, di tipicità ed eccellenze enogastronomiche e imprenditoriali. Un grazie di cuore a tutti gli operatori economici con cui abbiamo reso possibile la realizzazione di questo evento".

Sabato, dopo l’inaugurazione, alle 11, in piazza Primo Maggio, si entra nel vivo con lo show cooking piadina (a cura del Consorzio Piadina Igp). Tra una passeggiata e una degustazione agli oil bar, appuntamento alle 17 con la presentazione del libro ‘GenerAzioni in campo – Radici e percorsi del vino al femminile’ di Eva Panitteri, giornalista, sommelier del vino e dellolio e socia dell’associazione donne del vino Emilia-Romagna. Alle 18.30, spazio al vino, con ‘L’esperienza della Rebola’. Per quanto riguarda le masterclass, tutte a cura di Maurizio Saggion, si terranno le degustazioni di olio Evo dei frantoi pluripremiati del territorio. In due turni aperti ad adulti e bambini ad ogni ora, con degustazione anche in inglese alle 15.30, mentre di nuovo aperta a tutti, in due turni, dalle 16.30 alle 18.15. La festa poi proseguirà anche domenica e lunedì.

lu. pi.