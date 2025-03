Pasqua tra gli ulivi in riva al mare

Passeggiare tra alberi di ulivo a due passi dal mare, assaporando l’olio, oro verde, con degustazioni, merende, seduti agli oil bar o assistere a gustosi cooking show, partecipando a talk e masterclass con i massimi esperti e i migliori frantoiani della Romagna e della provincia di Rimini. A Pasqua, Cattolica promuove l’abbraccio tra entroterra e mare, trasformandosi in un grande uliveto urbano. Dal 19 al 21 aprile (dalle 10 alle 21), è l’olio extravergine del territorio il protagonista assoluto del cartellone di eventi organizzati dal Comune di Cattolica in collaborazione con Cna e con Produciamo Romagna, Strada dei vini e dei sapori, Rimini doc, Consorzio piadina romagnola Igp ed Enio Ottaviani Winery. "Abbiamo pensato a una Pasqua diversa, unica e originale – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci – Nel cuore del centro porteremo il nostro entroterra, le nostre colline dolci e il suo prodotto più nobile, l’olio extravergine d’oliva. In piazza Nettuno, via Bovio e piazza Primo Maggio saranno posizionati alberi di olivo a creazione di un percorso che unisce entroterra e mare. L’ulivo è uno dei simboli della nostra città, ne abbiamo due esemplari maestosi davanti a palazzo Mancini. Tra le piante saranno allestiti gli stand di oltre 20 frantoiani del nostro territorio, tra cui molti premiati anche di recente. Ma ci sarà spazio per talk e masterclass sull’olio e oil bar in cui degustarlo, accompagnando l’assaggio con i vini provenienti dalle cantine di eccellenza dell’entroterra di Rimini. A rendere ancora più magico l’allestimento, le luci felliniane. Il messaggio della nostra Pasqua è infatti ‘gusto di vivere’ ed è questa l’esperienza in cui vogliamo far immergere cittadini e turisti".

L’assessore Bartolucci ha confermato anche alcuni lavori di restauro proprio per le vie del centro, che riguardano principalmente pavimentazione ed arredi, per accogliere i primi turisti partendo da un rilancio della Regina: "Come Cna – interviene Matteo Fabbri – siamo molto contenti di poter condividere questo evento con il Comune di Cattolica. La nostra associazione crede da tempo nelle eccellenze agroalimentari e l’olio è una di queste, assieme al vino e alla piadina romagnola Igp. Abbiamo creato questo contenitore, Produciamo Romagna, qualche mese fa, perché crediamo che le filiere di eccellenza della provincia di Rimini debbano mettersi insieme per creare un unico sistema al fine di garantire un’offerta di qualità dei prodotti del nostro territorio".

Luca Pizzagalli