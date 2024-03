Passa la Coppi-Bartali. Strade chiuse da Città a Chiesanuova

La Coppi-Bartali domani fa tappa anche a San Marino. L’entrata dei ciclisti è prevista per le 14 circa dal confine di Chiesanuova per poi uscire dal confine di Faetano all’altezza della Ceramiche del Conca (via Saline) alle 15 circa. La gara che interesserà anche altri castelli della Repubblica con strade chiuse per mezz’ora. A Chiesanuova: confine di Stato, Strada di Fontescara; Strada dell’Olmeda, Strada del Ponte. A Fiorentino: via Ventun Settembre, via Impietrata e via del Serrone. A Città: via del Voltone, viale F.d’Urbino, Stradone e via Piana. A Borgo: via Oddone Scarito, Strada Sottomontana e Strada Quinta Gualdaria. A Faetano: Strada dei Seralli, Strada del Marano, via delle Saline, confine di Stato. In occasione della manifestazione sportiva verrà modificata la linea Rimini-San Marino. Il punto di partenza della corsa del bus delle 14:15 (San Marino-Rimini), sarà alla fermata del locale ’Walter e Lella’ di Murata.