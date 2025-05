Passa la Nove colli: occhio ai divieti. Viabilità modificata domani in Valmarecchia per il passaggio della 54esima Gran fondo Nove colli, che toccherà Novafeltria, Maiolo e Talamello. La circolazione verrà interrotta completamente al traffico in entrambi i sensi per circa un’ora in ogni tratto. A Novafeltria la gara passerà da Perticara, intorno alle 9. Proseguirà poi sulla Sp8 a Talamello a Ca’ Francescone, poi Ca’ Angioletto e Ca’ del Biordo per tornare sulla Marecchiese, direzione Ponte Baffoni, e poi Maiolo per rientrare a Novafeltria. "Consigliamo di usare percorsi alternativi", dicono dal comune. Per informazioni sui divieti telefonare al n. 0541.845622.