Passa l’istanza per l’introduzione del reato di maternità surrogata

Con 25 voti a favore, 10 contrari e 2 astenuti viene accolta l’Istanza d’Arengo per introdurre nell’ordinamento penale sammarinese il misfatto di surrogazione di maternità. Proprio come nella vicina Italia. Un via libera che arriva in Consiglio dopo un lungo e acceso dibattito. "La maternità surrogata mercifica donna e bambino – dice in aula il segretario di Stato all’Istruzione, Teodoro Lonfernini – comporta rischi di sfruttamento e lede il superiore interesse del minore". Lonfernini richiama divieti e prese di posizione internazionali (Ue, Consiglio d’Europa, Italia, Onu) e invita a prevedere anche la perseguibilità se il fatto è commesso all’estero. Maria Luisa Berti di Alleanza Riformista appoggia l’istanza e sollecita di colmare il ritardo rispetto agli ordini del giorno del 2017 e 2018: "Questa è una nota di grande rammarico e mi piacerebbe capire perché non si sia proceduto in tal senso". Antonella Mularoni di Repubblica Futura definisce la pratica inaccettabile perché "nel 99% dei casi, le donne vi ricorrono per fini economici. Servono dunque paletti forti e una legge in tempi brevi, con impostazione di reato universale per evitare elusioni all’estero".

Voce fuori dal coro quella di Giulia Muratori di Libera). "Innanzitutto, non tutta la surrogazione è sfruttamento. Equiparare la Gpa solidale, ad esempio tra parenti o persone legate da fiducia, senza compenso, alla Gpa commerciale è, a mio avviso, un errore". Richiama l’esperienza di paesi come Grecia, Regno Unito e Portogallo, e aggiunge: "Dire che una donna non possa decidere consapevolmente di portare avanti una gravidanza per altri può diventare una forma di paternalismo che la priva della propria libertà". Dura la replica di Aida Maria Adele Selva della Dc: "Questa è una nuova forma di schiavitù – dice – che sottrae il neonato alla madre gestante. In questo sistema i bambini diventano merce, e le donne sono incubatrici da noleggio, perché a pagamento". Secondo Giovanna Cecchetti (indipendente) "andare addirittura a definire un misfatto penale per una coppia che non può avere figli, dopo tutte le sofferenze che queste coppie vivono, è eccessivo". Ilaria Baciocchi del Psd ritiene che criminalizzare la Gpa significhi "un ritorno al Medioevo giuridico, in cui non si riconosce la libertà della donna o della coppia".