"Passaggi a livello, confronti costanti"

"Sarebbe buona consuetudine che, prima di esprimersi su temi anche importanti, ci si informi o si consulti almeno chi appartiene alla propria parte politica. Evidentemente per Cristina Belletti non è così, perché nel caso sarebbe a conoscenza degli incontri pubblici promossi dall’Amministrazione in cui si è affrontato con i cittadini di Bellaria Igea Marina il tema ferrovia, sottopassi ed infrastrutture (anche con la presenza del Sottosegretario Tullio Ferrante), oppure avrebbe avuto informazioni dai propri consiglieri di minoranza che hanno partecipato a consessi comunali in cui si trattava anche la tematica". E’ una replica piccata e senza fronzoli quella che, all’indomani dell’attacco della segretaria del Pd bellariese Cristina Belletti, arriva da parte delle forze di maggioranza comunali: con Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e i civici ’Siamo per Bim-Noi con Giorgetti’ che in una nota congiunta fanno squadra contro gli attacchi sul tema passaggi a livello scoperti. "La solita rappresentazione della Regione amica e brava rispetto al Comune incompetente e politicamente cieco, cade di fronte alla evidente mancanza di conoscenza, rappresentatività e coerenza della segretaria PD, la quale dovrebbe sapere bene invece che esiste un Protocollo sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna – così i gruppi di maggioranza –, dal Ministero delle Infrastrutture, e quindi dal Governo, oltre RFI, sul tema Ferrovia e trasporto sulla linea litoranea e che conseguentemente la capofila è proprio la Regione stessa rispetto al tema sottopassi". "Certamente – concludono – questa Amministrazione è attenta alla situazione e cura i rapporti correttamente con i propri interlocutori come sempre ha fatto e si informa sulle possibili novità in corso, tanto che, come la stessa rappresentante PD tra le righe ammette, la propria progettazione tiene conto delle progressive evoluzioni prospettate negli incontri avuti. Incontri e confronto tra istituzioni che, per altro, sono a maggior ragione di dominio pubblico alla luce di interviste sul tema a cui lo stesso Sindaco Giorgetti non si è sottratto, anche negli ultimi mesi".