Passaggi di vino. In alto i calici nel Borgo. Eccellenze in vetrina

In alto i calici nel borgo San Giuliano, torna Passaggi di vino. Appuntamento al weekend del 4, 5 e 6 luglio con l’evento enogastronomico più importante di Rimini, arrivato alla sua 23esima edizione. Ai nastri di partenza le 25 aziende vinicole, pronte a presentare i vini del territorio, dagli spumanti alla rebola, senza dimenticare il sangiovese. Come ogni anno i visitatori non dovranno fare altro che andare nel borgo caro a Fellini, acquistare il coupon che dà diritto a 4 assaggi di vino e uno di olio e immergersi negli odori e sapori dei vitigni delle colline della provincia.

"A Rimini non c’è soltanto il mare e Passaggi di vino ne è testimonianza – spiega Claudio Santini, presidente della Strada dei vini –. Di questi tempi la parola d’ordine in campo turistico è ‘diversificazione’, ormai questo evento ha una valenza strategica per raccontare il territorio da un punto di vista enologico".

Quindi tre giorni di festa nel borgo San Giuliano, tra vino, musica, buon cibo e da quest’anno una masterclass itinerante a cura di Luca Gardini, critico enologico di fama internazionale, a Rimini per aprire la kermesse venerdì 4 alle 20 con una degustazione alla scoperta dei sangiovesi e delle rebole dei colli riminesi. Una grande festa che non sarebbe possibile senza i produttori che lavorano a stretto contatto con il settore pubblico.

"Passaggi di vino è frutto di un lavoro di squadra tra pubblico e privato – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad –. Spicca in questo contesto l’assenza della Camera di commercio che dovrebbe affiancare gli sforzi di imprenditori che investono nel territorio, ma che qui non c’è. Siamo sempre stati fiduciosi, speriamo in una riflessione profonda di questo ente. Noi andiamo avanti lo stesso".

Un’altra grande novità a Passaggi di vino è quella del padiglione Rimini doc, adiacente alla zona food, in cui si potrà assaggiare il frutto del nuovo progetto di 15 produttori riminesi, il RiminiSangiovese, inserito rigorosamente nella iconica bottiglia marchiata ‘Rimini’. Poi una zona dedicata alla gastronomia con proposte che spazieranno da hamburger, polpette, pesce e piada, fino ai piatti più intriganti proposti dalla collaborazione con l’osteria Povero Diavolo di Torriana. Confermata anche la collaborazione con Marinando che porterà i visitatori sotto le volte del ponte di Tiberio a bordo di un catamarano. Infine tanta musica e show dal vivo per tre giorni indimenticabili tra la tradizione e l’innovazione.

Federico Tommasini