Passaggio col rosso Oltre cinquemila multe da inizio anno a oggi

Oltre 5mila passaggi con il ‘rosso’ da inizio anno ad oggi. Sono i numeri impietosi restituiti dai ‘vista red’, posizionati nei diversi incroci del territorio. Nemmeno la presenza dei rilevatori elettronici, in alcuni casi basta a scoraggiare gli automobilisti più indisciplinati. Come quelli protagonisti di due diverse infrazioni avvenute nella prima settimana di luglio. La prima avvenuta al semaforo di via Jano Planco, intersezione con via di Mezzo: nonostante il semaforo emette luce rossa, una macchina, incurante dell’obbligo di fermarsi, procede dritto in direzione Ravenna, evitando solo per un soffio una bicicletta condotta da una signora, che stava attraversando l’incarico nell’altra direzione. Stessa dinamica questa volta all’intersezione tra la Statele 72 (Rimini-San Marino) e via della Gazzella: un’auto, che procede in direzione monte, oltrepassa in velocità il semaforo. A Rimini gli incroci dove sono posizionati gli impianti ‘vista red’ sono complessivamente 8, collocati in posizioni individuate sulla base delle criticità rilevate dalla polizia locale e in corrispondenza di incroci con particolare intensità di trafficato, anche oltre il periodo estivo. I dispositivi, dotati di telecamere elettroniche, da inizio anno a oggi hanno accertato complessivamente 5008 violazioni.