Tragedia sfiorata a Rimini, passa col rosso: rischia di investire un rider

Rimini, 23 aprile 2023 – Un impatto devastante, e potenzialmente mortale, evitato per una questione di centimetri. Solo un miracolo ha salvato un rider in sella ad uno scooter dalla collisione quasi certa con una Fiat Panda che aveva attraversato l’incrocio tra le vie Siracusa e Tommaseo, a Marebello, ‘bruciando’ il semaforo rosso. Ignorando il segnale di stop, l’automobilista ha tirato dritto a velocità sostenuta, in direzione mare.

L’episodio si è verificato il 17 aprile scorso, intorno alle ore 20: sarebbe stata sufficiente una frazione di secondo in più, e il rider avrebbe rischiato di essere vittima di un incidente dai contorni drammatici. L’intera dinamica dei fatti è stata ripresa dalle telecamere della polizia locale poste lungo le arterie cittadine: "quello che ne emerge - spiega il Comune in una nota - è un filmato sconcertante che, attraverso le immagini, fa trapelare tutto il potenziale di pericolosità che si annida dietro ai comportamenti scorretti su strada".

Un filmato, quello catturato dalle telecamere a guardia dell’incrocio, che non ha lasciato indifferente l’assessore alla polizia locale, Juri Magrini. Il quale lancia ora un appello. "La violazione del rosso rappresenta una delle violazioni stradali in assoluto tra le più deprecabili, che, nel giro di una manciata di secondi, rischia di mettere a serio rischio l’incolumità sia di chi commette l’illecito sia degli altri utenti della strada.

Un illecito che purtroppo, come rilevano i dati, fatica a diminuire, a causa anche della tendenza a utilizzare il cellulare quando si è al volante, con ripercussioni evidenti sull’abbassamento della soglia di attenzione. Proprio a partire da questi numeri, che denotano ancora troppe infrazioni, come amministrazione comunale, di concerto con la municipale, stiamo investendo per allargare la rete di controllo automatico dei semafori, con apparecchiature tecnologicamente avanzate ubicate in punti strategici e particolarmente sensibili della città. La strada non può essere confusa per un autodromo".

Nel primo trimestre del 2023 (1 gennaio – 31 marzo) le telecamere sparse per il territorio hanno rilevato 1.211 infrazioni per superamento della riga di arresto con luce semaforica rossa con sanzione di 42 euro più decurtazione di due punti dalla patente. A queste si aggiungono 1.860 infrazioni per prosecuzione della marcia con luce semaforica rossa con sanzione di 167 euro più decurtazione di sei punti dalla patente e sospensione della stessa in caso di recidiva nel biennio.