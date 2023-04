Passato Presente In mostra il progetto del monumento rimosso

Proseguirà fino a martedì 2 maggio, a Verucchio, la mostra Passato Presente, "con le 18 tavole di presentazione del monumento di Luigi Poiaghi dedicato alla Liberazione che fu demolito dalla giunta Ceccarelli" il 15 aprile 2014 a Bellaria Igea Marina, suscitando una marea di polemiche, interrogazioni regionali, sit in di protesta di fronte alla sede municipale. La mostra verucchiese è stata inaugurata lo scorso 21 aprile. L’opera dell’artista verucchiese - ribattezzata da alcuni residenti ’la gabbia di sassi’ - era da decenni all’ingresso del palazzo municipale. Ieri le celebrazioni per la ricorrenza della Liberazione hanno avuto inizio alle 10 al Parco del Gelso, per proseguire alle 10,30 in piazza del Popolo. Oltre alle autorità civili e militari è intervenuto Stefano Balestri, presidente della sezione ’Odo Fantini e Nino Vasini’.