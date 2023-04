Passato Presente, torna l’incubo: in mostra il monumento rimosso

Torna l’incubo del Comune di Bellaria Igea Marina. Si tratta di ’Passato Presente’, opera di Luigi Pogliaghi, chiamata dai residenti ’la gabbia dei sassi’, ma monumento alla Resistenza, venne rimosso dalla sua collocazione all’ingresso del municipio alla vigilia del 25 aprile del 2014. Scoppiò un inferno di polemiche, interrogazioni in Regione, proteste dell’Anpi (Associzione partigiani) e sit-in di cittadini davanti al municipio. Il Comune di Verucchio, dove Pogliaghi, origini lombarde, abitava da sempre, lancia ora una mostra con le tavole del progetto Passato Presente. Mostra che sarà inaugurato domani alle 16 nella Sala Magnani, a cura dell’Anpi di Verucchio. Si tratta delle 18 tavole che accompagnavano il plastico del progetto dell’artista. Il monumento dedicato alla Resistenza fu completato il 19 marzo 1979, e demolito per decisione della giunta bellariese il 15 aprile 2014, ricorda l’amministrazione comunale verucchiese. L’esposizione resterà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19, con ingresso libero.

"Una natura costretta e l’impossibilità del volo erano i temi di un racconto – scrive l’artista e critico Massimo Pulini – che in forma minimale giungeva nitido a chiunque si mettesse in ascolto, ma c’è ancora chi pretende che nessun monumento esca dalla retorica dell’illustrazione. Quell’opera, per decisione della giunta comunale Ceccarelli, il 15 aprile 2014 è stata distrutta e con essa si è cancellata una preziosa distillazione del pensiero, che risultava rara nel nostro paesaggio urbano, così privo di elementi artistici".