Passeggiata con 100 cani e gli youtuber

Passeggiata con 100 cani. Oggi, alle 11.30, in piazzale Boscovich è in programma un’iniziativa all’insegna dell’affetto per gli amici a quattro zampe. Si tratta della nuova iniziativa organizzata dalla cooperativa sociale Cento Fiori. Più di una passeggiata, ma un vero e proprio connubio tra divertimento e amore per gli amici a quattro zampe. Tra scarpe sportive e code scodinzolanti, a prendere parte a questa camminata aperta a tutta la città e ai proprietari di cani ci saranno anche due special guest: il creator digitale Federico AkA Angelico, altrimenti detto @ciaosonoaka (che vanta un canale YouTube con un bacino di 484 mila iscritti, una pagina Instagram con 48 mila follower e quella TikTok con oltre 700 mila follower) e il noto youtuber Filippo Capriotti, seguitissimo sui social per i video in cui racconta simpaticamente le avventure quotidiane con i suoi pelosi Litz, Mery, Shirley e Blue (oltre 45 mila follower su Instagram, circa 140 mila iscritti sul canale YouTube e 262 mila follower su TikTok). Durante l’iniziativa con l’obiettivo della videocamera saranno catturati i momenti più magici, così da trasformare la mattinata in un coinvolgente video.