"Passeggiata di Ponente, ci siamo Sarà più moderna e sicura"

Verrà a costare circa un milione di euro, complessivamente, la nuova passeggiata pedonale di Ponente che collegherà gli stabilimenti balneari da via Fiume alla zona Navi.

"La passeggiata di Ponente è in fase di completamento – conferma la sindaca di Cattolica Franca Foronchi – questo permetterà di rendere più moderno e sicuro un punto della nostra città, che negli scorsi anni è stato anche teatro di molti incidenti causati dal pavimento sconnesso e ammalorato. Vorrei poi ribadire che sul Lungomare Rasi-Spinelli è iniziata, la settimana scorsa, la sostituzione della pavimentazione della passeggiata sopraelevata, mentre tra breve partiranno i lavori di fresatura dell’asse stradale, per la posa del nuovo manto".

Insomma la Regina dell’Adriatico si fa bella per l’estate 2023: "Inoltre stiamo terminando – conclude la sindaca Franca Foronchi – i lavori sui marciapiedi di via Verdi, iniziati lo scorso anno, subito dopo la fine della stagione estiva. L’intervento in questione , del costo di 130.000 euro, ha come obiettivo principale quello di ridare un aspetto decoroso alla via permettendo allo stesso tempo la fruizione da parte di tutte le utenze ai camminamenti grazie alla larghezza minima assicurata che sarà di 90 cm. Dunque anche la via di collegamento alla zona a mare sarà ristrutturata, anche perché sarà un importante collegamento con il vicino polmone della sosta rappresentato da Piazza De Curtis".

