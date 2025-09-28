Passeggiata sul lungomare. Va in scena la ‘Zampalonga’

Una spiaggia che diventa passerella di solidarietà. Oggi Bellaria Igea Marina ospiterà la ’Zampalonga’, la passeggiata pet friendly promossa dal Lions Club Rubicone che interesserà tutto il lungomare Raffaella Carrà. Ritrovo alle 9 in piazzale Kennedy per un evento che unisce movimento, socialità e beneficenza: il ricavato servirà a finanziare una sala multisensoriale Snoezelen all’ospedale Bufalini di Cesena, destinata ai pazienti affetti da Alzheimer.

"Ogni contributo è un abbraccio d’amore – sottolineano dal club –. L’obiettivo è offrire ai malati uno spazio capace di stimolare ricordi e sensazioni attraverso luci, colori, suoni e profumi, restituendo dignità e qualità della vita".

L’iniziativa arriva nell’anno del cinquantesimo anniversario del Lions Club Rubicone, che ha appena rinnovato il proprio direttivo. Alla guida è stato eletto Michele Fabbri, 55 anni, consulente finanziario di Cesena. "Il progetto multisensoriale è una delle sfide che sento più mie – osserva Fabbri – perché riguarda da vicino le famiglie del nostro territorio".

Accanto alla ’Zampalonga’ bellariese, proseguono altre campagne solidali. Tra queste – si gioca d’anticipo – con la vendita dei panettoni natalizi, firmati dalla pasticceria siciliana Fiasconaro e confezionati in tele artistiche della storica bottega Pascucci di Gambettola, arricchite dai disegni di Romano Buratti. Eccellenze del territorio e qualità artigianale al servizio di una causa che unisce. Dalla spiaggia di Bellaria ai gesti di ogni giorno, i Lions ribadiscono così la loro missione: "We serve", servire con cuore e concretezza chi ha più bisogno.

a.d.t.