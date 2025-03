’Passeggiate’ nello spazio con l’astronomo. Giovanardi

Si ’viaggia’ nello spazio con Stefano Giovanardi. Oggi l’astronomo riminese sarà alla ’Gambalunga’ (ospite della rassegna ’Libri da queste parti’), per presentare la sua ultima opera: Passeggiate astronomiche. Il planetario come specchio dell’umanità. Il volume è il frutto della lunga esperienza di Giovanardi come scienziato e divulgatore: un viaggio affascinante tra le meraviglie del cosmo, con cui racconta ciò che si può osservare grazie a un planetario, che simula il cielo con precisione e fedeltà. Giovanardi lo definisce "specchio dell’umanità" perché, nonostante tutti i limiti della conoscenza, l’uomo continua a rivolgere lo sguardo alle stelle con meraviglia e timore. Un saggio scientifico, dal taglio rigoroso, ma al tempo stesso in dialogo con la letteratura e l’arte: nel suo libro Giovanardi cita poesie di Leopardi, Alda Merini, Umberto Saba e altri, fino ad arrivare alla musica leggera con una canzone di Max Gazzè. Giovanardi presenterà oggi il suo libro nell’incontro (inizio alle 17) alla Gambalunga in dialogo col giornalista Matteo Marini.