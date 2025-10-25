Una passerella da demolire in pieno centro storico. Non accade tutti i giorni che il Comune mobiliti Anthea per demolire una parte di fabbricato abusiva. Ma è quello che accadrà prossimamente in via Cairoli, in pieno centro storico. Qui c’è un abuso edilizio rilevato dagli uffici del municipio fin dal 2020. Si tratta di una passerella metallica scorrevole di collegamento fra un balcone posto al piano primo di un fabbricato e il lastrico solare di un edificio separato. Chi ha eseguito i lavori si è creato un passaggio ad affetto che gli consentiva dal proprio appartamento di accedere direttamente al lastrico solare attraverso una passerella sospesa. A sorreggere il collegamento realizzato con un telaio metallico erano delle travi in acciaio ancorate al suolo. Dopo che gli uffici si sono accorti dell’abuso, era il novembre del 2020, è scattata l’ordinanza di demolizione e ripristino nel marzo dell’anno successivo. Nel 2021 arriva il ricorso della proprietà e si va per vie legali. Intanto la passerella rimane lì, per anni, fino a quando nel 2024 gli uffici comunali verificano la presenza del manufatto, e il fatto che "i ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare", come scritto negli atti pubblici. Senza l’incertezza dei tempi della giustizia il Comune ha deciso di procedere con la demolizione coatta, che verrà realizzata prossimamente, e il successivo conto da presentare alla proprietà per farsi rimborsare i lavori.

A demolire la passerella sarà Anthea, con una cifra stimata in circa 7mila euro. La proprietà dovrà dire addio al collegamento diretto con il lastrico solare.