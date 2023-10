Passerella di solidarietà nella rocca

Questa volta la sfilata va in scena in quota e abbraccia la storia. La passerella di Boutique solidale per la prima volta domenica è alla Rocca malatestiana di Verucchio, dalle 14 per un pomeriggio di stile, divertimento, solidarietà ed escursionismo: la Rocca del Sasso sarà infatti visitabile gratuitamente, "così si può guardare la sfilata e fare i turisti" avvertono gli organizzatori. I promotori dell’iniziativa, giunta alla sesta edizione, sono un gruppo di agguerrite amiche di Villa Verucchio che, dopo aver selezionato con cura alcuni capi usati, dal 2018 hanno iniziato ad allestire un mercatino solidale, che si è ampliato con la sfilata, diventando un’originale tradizione. Il mercatino di abiti e vestiti usati propone giacche, pantaloni, camicie e abiti da sera, collezioni primavera-estate ma anche accessori, scarpe e borse donati e opportunamente selezionati dal gruppo delle donne ideatrici dell’iniziativa. Un campionario vendita a pochi euro, ad un prezzo quasi simbolico. Il pezzo forte della Boutique solidale è la sfilata: ragazze e ragazzi di Villa Verucchio senza alcuna velleità di riflettori e copertine dalle 15.30 salgono in passerella con gli abiti indossati con ironia, amicizia e divertimento. E la location è davvero unica: la sala delle feste della Rocca di Verucchio, novità di questa edizione autunnale. "Il nostro gruppo Whatsapp conta oramai oltre una sessantina di persone che aiutano a vario titolo" spiega Daniela Moretti, una delle organizzatrici della prima ora. Il ricavato sarà destinato alla Caritas parrocchiale.