Passerella sul fiume Ventena. Ripartono i lavori

Tra qualche settimana partiranno i lavori per il ripristino della passerella pedonale lungo il fiume Ventena, che parte dal centro storico di San Giovanni ed arriva al parco dell’ex-Macello, sempre in zona Ventena. "Ci sono stati affidati 130.000 euro di finanziamento dal Governo – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Vagnini – ed ora stiamo procedendo con l’iter burocratico di assegnazione lavori, poi partiremo con l’intervento vero e proprio. Nel finanziamento è previsto anche l’intervento per il ripristino della scala che conduce dal teatro Massari all’alveo del fiume e la porzione di parapetto che è sempre stata distrutta dall’alluvione del maggio 2023. Chiediamo ancora un po’ di pazienza ai cittadini ma stiamo partendo". La passeggiata pedonale rappresenta un piccolo sentiero molto frequentato da ragazzi, pedoni e famiglie, che si recano al parco o lungo l’argine del fiume Ventena.