Passerella sul mare a pezzi: sos dei bagnini

La nuova passeggiata retrostante le cabine di via Carducci e zona Acquario mostra già le prime crepe e i primi segni di usura, i bagnini lanciano l’allarme. "E’ una passeggiata dove la nuova pavimentazione in ceramica purtroppo mostra già le rughe e non è passato molto tempo da quando è stata rifatta completamente – spiega il presidente Roberto Baldassarri – molto probabilmente ci si dovrà tornare a mettere le mani e ragionare sullo stato dei lavori e dei materiali. Purtroppo dopo aver sostituito completamente tutta la pavimentazione costituita dalle precedenti tavole di legno con la ceramica ora anche le nuove mattonelle si stanno purtroppo rivelando non adeguate. C’è da capire anche come effettuare la posa stessa di tale materiale, siamo dispiaciuti perché è una zona di pregio e vi passeggiano centinaia di turisti di giorno e di sera".

Non c’è pace per tale passeggiata, dunque, dove per anni la pavimentazione in legno generava difficoltà e disagi, ed il recente intervento con pavimentazione in ceramica, pareva aver risolto ogni problematica: "Oramai vi è anche un transito limitato di mezzi pesanti e veicoli a motore – spiega il presidente dei bagnini – visto che l’area è pedonale ed il traffico è assai limitato ma ora si deve tornare a discutere sulla sua manutenzione, peccato perché sono stati spesi centinaia di migliaia di euro ed il risultato non è soddisfacente. Temiamo poi che possa peggiorare ancora dopo questa stagione estiva". La passeggiata è lunga oltre 800 metri e collega la zona centro di via Fiume e Giardini De Amicis alla zona Acquario e di Piazzale delle Nazioni, estendendosi per tutto il litorale cattolichino retrostante alle cabine, tra spiaggia ed hotel insomma. Ma tra le buone notizie vi è che pare sotto controllo già a giugno la questione dell’ordine pubblico e dell’abusivismo commerciale: "In questo periodo di inizio stagione – conclude Baldassarri – non vi sono ambulanti abusivi tra gli ombrelloni o lungo anche la passeggiata, sia di giorno che di sera, la situazione in questo settore è sotto controllo, siamo contenti".

Luca Pizzagalli